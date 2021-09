Iliad anche nel mese di Settembre ha scelto di confermare una delle sue migliori tariffe del momento, la Giga 120. Tutti gli abbonati che desiderano modificare la loro scheda SIM e il loro operatore con questa ricaricabile potranno accedere ad un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Il costo che gli utenti saranno chiamati a pagare per il rinnovo di questa promozione è di 9,99 euro ogni mese. Gli abbonati dovranno aggiungere solo ed esclusivamente un costo extra dal valore di 10 euro per la sottoscrizione della SIM.

La Giga 120 rappresenta una promozione molto vantaggiosa non soltanto per i prezzi e per le soglie di consumo. Tra i vantaggi di questa ricaricabile ci sono anche alcuni servizi extra, tra cui spicca la tecnologia 5G completamente a costo zero per tutti i clienti.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha deciso di differenziare in maniera decisa la sua strategia commerciale da quella di TIM e Vodafone. Con il gestore francese, infatti, la connessione internet ad alta velocità è completamente a costo zero. Non sono quindi necessarie spese extra da aggiungere alla ricaricabile di riferimento.

La copertura 5G di Iliad allo stato attuale è garantita in 20 città italiane. Le città coperte da Iliad sono per ora i grandi capoluoghi come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Importanti novità però sono attese tra la fine dell’anno e il 2022 con la copertura estesa ad un numero superiore di città.