Anche se i recenti flagship Galaxy S hanno migliorato il reparto fotocamere, essi sono ancora poco brillanti in alcuni aspetti come lo zoom e la risoluzione della fotocamera. Mentre Samsung vende fotocamere da 108 MP e venderà anche fotocamere da 200 MP l’anno prossimo, i device standard dell’azienda non sono ancora dotate di queste fotocamere avanzate.

Per quanto riguarda le capacità di zoom, il Galaxy S20 e S20+ del 2020 e il Galaxy S21 e S21+ di quest’anno erano dotati solo di uno zoom ottico 1,1x. Tuttavia, grazie al sensore ad alta risoluzione da 64 MP, questi dispositivi possono utilizzare lo zoom digitale per compensare il suo zoom ottico poco brillante.

Galaxy S22 e S22+ miglioreranno le loro fotocamere

Nel frattempo, i marchi cinesi stanno rompendo le barriere con obiettivi periscopici ed altri sensori avanzati. Apparentemente, Samsung affronterà questa carenza con la serie Galaxy S22. Secondo GalaxyClub.nl, Samsung sta pianificando di adottare un approccio diverso sui modelli Galaxy S22 / S22+ che arriveranno all’inizio del prossimo anno. GalaxyClub.nl ha citato fonti secondo cui gli smartphone della serie Galaxy S22 includeranno un teleobiettivo da 10 MP che supporta lo zoom ottico 3x, piuttosto che lo zoom ibrido dell’era Galaxy S20 / S21.

Nell’ultima settimana, un rapporto ha suggerito che il Galaxy S22 Ultra sarà ancora dotato della doppia configurazione della fotocamera con teleobiettivo da 10 MP. Uno degli obiettivi sarà un obiettivo periscopio che offrirà uno zoom ottico 10x. Tuttavia, anche se Samsung omette l’obiettivo che supporta lo zoom ottico 10x sui modelli Galaxy S22 e S22+ standard, almeno uno di essi avrà uno zoom ottico potenziato.

Oltre al nuovo zoom potenziato, il report conferma anche le indiscrezioni riguardanti la risoluzione. Secondo GalaxyClub.nl, i modelli Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus vanteranno una fotocamera principale da 50 MP. L’azienda probabilmente manterrà nella confezione l’obiettivo grandangolare da 12 MP e ultrawide. Per ora, il grande mistero riguarda le fotocamere frontali.