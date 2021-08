Continua a implementarsi Android Auto, il sistema di infotainment di Google. Questo garantisce agli utenti un’esperienza sempre innovativa ed eccezionale. Tuttavia qualcosa potrebbe essere anche controproducente. Infatti, Android Auto ha tantissime app, il che potrebbe confondervi. Ecco perché oggi vedremo, tra quelle gratuite, le migliori app che non possono mancare sul vostro veicolo. Lasciatevi consigliare da noi di Tecnoandroid.

Quando c’è l’imbarazzo della scelta, il rischio è quello di andare in confusione e magari perdersi qualcosa di veramente indispensabile. È questo il motivo che ci ha spinto a realizzare questo articolo che contiene un elenco delle migliori app gratis per Android Auto.

Si tratta di un piccolo kit dell’autista che dovrebbe avere a disposizione proprio sul sistema di infotainment Android Auto. Vediamo subito quali sono le app da scaricare. Le potete trovare sulla pagina ufficiale di Google Play.

Iniziamo con ciò che è indispensabile a un autista per raggiungere la meta, i navigatori GPS. Ovviamente al primo posto non deve mancare Google Maps, l’app di navigazione nativa del robottino verde. Segue poi Waze e Here WeGo, le cui mappe non sono davvero niente male.

