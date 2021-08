Fino a oggi ci è stato detto che il full electric sarà il futuro green del trasporto su due e quattro ruote. Emissioni zero ed ecosostenibilità sono i due cavalli di battaglia dell’Unione Europea che spingono allo stop delle auto diesel e benzina. Tuttavia pare essere vero l’esatto contrario. Una tesi controcorrente? Probabilmente sì, ma le auto diesel vincono sulle elettriche perché alla fine inquinano di meno. Ecco i dettagli di questa notizia che lascerà a bocca aperta molti.

Auto diesel o elettriche: il dubbio di molti italiani

Chiediamoci: perché le case automobilistiche stanno cercando sempre di più ingenti somme da investire nel processo di decarbonizzazione della linea produttiva delle auto elettriche? Il motivo è subito detto, attualmente non sono a impatto ambientale zero come spesso vogliono farci credere.

È vero, se misurati i livelli di emissioni le auto elettriche battono le auto diesel e benzina, ma esistono fattori a monte in grado di confutare questi risultati. In un recente studio si è visto come la produzione di auto elettriche e suoi componenti, soprattutto nelle zone dell’Asia, vanifichino l’impronta green del full electric. Quindi le auto diesel inquinano meno per una serie di motivi.

Pensiamo alle batterie. Quante aziende oggi sono in grado di riciclarle al 100%? In Italia ne esiste una sola e lo fa per quelle che attualmente sul mercato sono esauste. Per quanto concerne quelle montate sulle auto elettriche ancora non si hanno avuto tali necessità. Le auto diesel, lo ricordiamo, non contengono tali batterie, tranne una le cui componenti si possono riciclare fino all’80%.

Quindi, come inquinamento ambientale, se pensiamo alle fasi produttive, vince ancora l’auto diesel. Se a questo ci aggiungiamo la provenienza dell’energia elettrica che alimenta una full electric dopo la ricarica, la situazione peggiorerebbe. Quanta energia rinnovabile viene prodotta effettivamente? E di questa, quanta ne viene utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici?