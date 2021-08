Perché molti preferiscono ancora il diesel dall’elettrico? Una serie di comodità sicuramente, ma c’è un fattore importante: inquina di meno. Sembrerebbe paradossale, ma in realtà un piccolo accorgimento renderebbe le auto diesel ecosostenibili più di quelle elettriche e risolverebbe il problema dello stop previsto dall’Unione Europea per il 2035. Scopriamo insieme tutti i dettagli su quella che rimarrà una diatriba perenne.

Diesel meglio dell’elettrico per diverse ragioni

Se pensiamo a comodità e prezzo di acquisto il diesel batte l’elettrico per diverse ragioni. Prima fra tutte i costi delle auto che, rispetto a quelle full electric, hanno prezzi decisamente più abbordabili. Inoltre anche la comodità di rifornimento sta dalla parte dei motori a gasolio. Stazioni di servizio ben distribuite su tutto il territorio, anche nelle zone meno abitate. Infine, non meno importante, l’autonomia di percorrenza che, con i motori termici, può raggiungere tranquillamente gli 800 km.

Ad ogni modo però in molti contrappongono questi argomenti a uno che ritengono vincente per le auto elettriche: le emissioni zero. Secondo i più, infatti, le full electric avrebbero un impatto ambientale bassissimo. Tuttavia, montando uno degli impianti a GPL di nuova generazione, compatibili con i motori a gasolio, su un’auto diesel abbiamo il “ribaltone”.

Infatti, non solo si riducono drasticamente i consumi di circa il 30%, ma all’effettivo anche le emissioni inquinanti. E questa è una certezza esaminabile, a differenza invece delle auto elettriche che non possono assicurare da dove provenga l’energia elettrica usata per la ricarica. Anche perché non sempre la sua origine è da fonti rinnovabili.

Anche se lo fosse c’è un altro neo che colpisce l’elettrico e porta sul podio il diesel. Qual è il grado di inquinamento prodotto per realizzare una vettura full electric? Se pensiamo a Tesla, in linea di massima, possiamo dormire sonni tranquilli. Che dire invece delle aziende che hanno i loro siti produttivi oltre oceano e più precisamente in Asia? Siamo così sicuri che la linea di produzione delle batterie, prossime al montaggio su un’auto elettrica, rispetta le emissioni zero?

Purtroppo però stiamo ancora assistendo all’ennesimo aumento prezzi di benzina e diesel. Un record, in negativo, mai visto prima. Chissà cosa dovremo aspettarci dal futuro delle auto e soprattutto dei carburanti.