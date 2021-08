Khaby Lame: il TikToker più famoso al mondo crea il suo primo negozio online

Khaby ha posto le radici del suo negozio anche su Instagram. Il sito, invece non è ancora pronto. Al momento riporta una pagina temporanea sulla quale si può lasciare il proprio indirizzo email per essere contattati nel giorno del lancio. Si legge: “Iscriviti per essere avvisato nel momento in cui lanciamo. Prodotti limitati in magazzino“. Gli utenti dotati di password privata possono invece navigare all’interno del sito. Ad ogni modo i prodotti non saranno illimitati, bensì a tiratura limitata.