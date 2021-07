TikTok è una piattaforma in netta crescita negli ultimi tempi dove è possibile condividere video brevi di 15 secondi fino ad arrivare – da qualche settimana a questa parte – a 3 minuti. In Italia ci sono tantissimi “tiktoker” che sono sulla cresta dell’onda, tant’è che moltissimi personaggi famosi, in alcune occasioni, li ritrovi in qualche video su TikTok Italia per sponsorizzarsi o altro. Proprio a tal proposito, oggi in questo articolo vogliamo parlarvi di un tiktoker italiano che sta letteralmente sbaragliando la concorrenza e superando quasi tutti i competitor: parliamo ovviamente di Khaby Lame.

Khaby Lame sbaraglia la concorrenza su TikTok: è il secondo più seguito al mondo

Non è uno scherzo, Khaby Lame, detto anche Khaby, è il secondo tiktoker più seguito al mondo. Infatti, da qualche giorno pare che abbia superato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae, la quale per molti sembrava un obiettivo praticamente irraggiungibile. Allo stato attuale, c’è solamente la 17enne Charli D’Amelio, icona famosa in tutto il mondo su TikTok, che è anche l’unica ad aver superato i 100 milioni di follower.

In questo momento, tra i due li separano “solo” 35 milioni di follower. Non sono di certo pochi, ma Khaby ha dimostrato di saper macinare numeri in tempi brevissimi, dopo che il suo successo divenuto mondiale è ormai veramente incredibile. Come ha dichiarato lui stesso in qualche intervista, aveva iniziato per caso durante il lockdown dopo aver perso il posto di lavoro. Nel momento in cui è rimasto chiuso in casa è riuscito ad essere incredibilmente creativo e fare qualcosa che, fino a questo momento, nessuno è riuscito a fare in Italia su TikTok.