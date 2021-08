Sony ha portato in Italia il suo Xperia 10 III solo qualche mese fa, ma in madrepatria l’azienda ha da poco presentato la versione Lite del dispositivo.

Infatti, rispetto al fratello maggiore, di “lite” c’è poco e l’hardware è rimasto quasi lo stesso. Scopriamo insieme tutti i dettagli trapelati nelle ultime ore.

Sony Xperial 10 III Lite ha davvero poco di Lite

Il design di Sony Xperia 10 III Lite è praticamente invariato rispetto a Xperia 10 III e, infatti, monta lo stesso pannello OLED da 6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 x 1080 pixel. Niente notch o fotocamera punch hole per questo smartphone, ma piuttosto bande ottimizzate che nella porzione superiore nasconde il sensore da 8 MP.

Xperia 10 III Lite monta infatti lo stesso Snapdragon 690 del modello base unito a 6GB di memoria RAM, e lo schermo rimane un OLED da 6 pollici in risoluzione FHD+ in 21:9, con supporto all’HDR. Dal punto di vista delle fotocamere, quella frontale è da 8MP, mentre le posteriori sono da 12MP per il sensore primario, 8MP per il teleobiettivo e 8MP per il sensore ultra-wide. Anche la batteria è la stessa da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Unica vera differenza rispetto al modello non-lite è la memoria interna: questa infatti è pari a 64GB, contro i 128GB di Xperia 10 III. Lo smartphone sarà disponibile in Giappone nelle colorazioni nero, bianco, blu e rosa a partire dal 27 agosto al costo di circa 365€. Purtroppo non sappiamo se arriverà mai anche in Europa.