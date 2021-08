Ci sono una serie di importanti novità per tutti i clienti di TIM in queste settimane estive. Anche in questa stagione, infatti, il provider italiano ha continuato la sua azione di revisione costante dei costi ed ha proposto un rincaro sui prezzi per alcuni abbonati con operazione attiva per la telefonia fissa.

TIM, nuovi prezzi in arrivo per le tariffe low cost

In linea di continuità con il passato, il provider ha previsto aumenti di prezzo per le seguenti promozioni: Supreme, Five IperGo, e Iron. Molti utenti che hanno al loro attivo queste ricaricabili dovranno aggiungere un costo extra di 2 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della tariffa. I nuovi costi del provider italiano saranno validi a tempo indeterminato e sino a nuova comunicazione.

Al fine di garantire un ritorno agli utenti che hanno ricevuto un costo extra da pagare, TIM ha previsto soglie aggiuntive per la connessione di rete. Nel dettaglio, gli utenti avranno a loro disposizione 20 Giga extra per la navigazione di rete. Le soglie saranno attive in automatico sul profilo degli utenti interessati.

I nuovi prezzi previsti da TIM sono rivolti solo ed esclusivamente ai vecchi clienti. Per i nuovi abbonati invece TIM ha deciso di applicare la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Come previsto anche da AGCOM e come previsto da altri operatori rivali, i nuovi utenti del gestore italiano nei primi sei mesi di abbonamento non potranno ricevere rimodulazione sui costi di rinnovo e sulle soglie di consumo.