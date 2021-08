Passa a WindTre da Iliad o MVNO per ottenere la nuova offerta disponibile online a un costo di soli 7,99 euro al mese. La Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital è rivolta a tutti i clienti di uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO: attivazione, costo e contenuto dell’offerta!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital richiede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati

I nuovi clienti possono attivare l’offerta gratuitamente accedendo al sito ufficiale del gestore, che permette di portare a termine l’acquisto della nuova SIM, il cui costo è di soli 10,00 euro, e riceverla tramite corriere. Non sono previsti costi di spedizione.

La spesa da affrontare al momento dell’acquisto, dunque, ammonta a soli 17,99 euro e comprende la SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione.

Il costo di rinnovo e le spese previste dovranno essere saldate tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti potranno indicare la modalità che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione.

Nel caso in cui si desideri affrontare i costi tramite credito residuo sarà possibile optare per l’offerta WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition che, a un costo di 9,99 euro al mese, permette di ricevere: