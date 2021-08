Il leaker Majin Bu ha pubblicato su Twitter le immagini di quello che sembra essere l’iPhone 13 Pro in Rose Gold. Le fotografie sono integrate con un disegno ingegneristico dell’iPhone 13 Pro Max, che non dovrebbe essere troppo diverso dall’iPhone 13 Pro.

Questa non è la versione finale e sembra un’unità messa insieme frettolosamente. Sembra allinearsi con le unità fittizie e le custodie trapelate che abbiamo visto finora, con un dosso della fotocamera più grande e più spesso per ospitare meglio i sensori più grandi. L’immagine sembra mostrare il presunto iPhone 13 Pro in Rose Gold.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021