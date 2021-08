Collezionismo significa anche dover spendere cifre esorbitanti per aggiudicarsi pezzi unici che nessuno ha e potrà mai avere. È questo il caso di alcuni smartphone realizzati e modificati appositamente per diventare esclusivi. Esistono infatti iPhone che superano il milione di dollari. Destinati al mercato del lusso, ecco tutti i modelli tra i più cari al mondo. Scopriamoli insieme.

iPhone costosi: ecco i modelli esclusivi che valgono una fortuna

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei modelli da collezione di Nokia. Cellulari che hanno fatto la storia della telefonia mobile, i pionieri della telecomunicazione. Ora, in questo articolo, vedremo insieme gli iPhone che ad oggi si sono aggiudicati il podio come smartphone più cari al mondo.

Si tratta di pezzi davvero unici, modificati da aziende e artisti esperti nel settore del lusso, capaci di trasformare un semplice iPhone in un pezzo da novanta. Il loro valore vi sorprenderà e non crederete ai vostri occhi. Partiamo subito per questo viaggio all’interno dei modelli Apple che valgono una vera fortuna.

Iniziamo con l’iPhone 4 32GB Diamond Rose. Si tratta del modello più costoso in assoluto non solo nel mondo Apple, ma anche tra tutti gli smartphone in commercio. Parliamo di un valore pari a 8 milioni di dollari. Realizzato dal gioielliere inglese Stuart Hughes, è composto da circa 500 diamanti rosa per un totale di oltre 100 carati. Inoltre il logo della “mela morsicata” è stato composto da ben 52 diamanti. Il tasto centrale ha incastonato un diamante rosa da 7,4 carati che può essere sostituito, a piacere, con uno bianco da 8 carati.

Continuiamo con l’iPhone 3g 32GB Supreme GoldStriker. Non solo si tratta di uno dei primi modelli che ha fatto la storia dei recenti smartphone, ma la sua scocca è stata realizzata in oro 24 carati e pesa 271 grammi. Il pulsante Home è un diamante da 7,1 carati. In dotazione c’è anche una preziosa cover in vera pelle di struzzo. Tutto questo per la “modica” cifra di 3,2 milioni di dollari.