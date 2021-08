Il volantino Trony è assolutamente pieno di offerte speciali, rappresentanti la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani su una selva di prodotti economici, in vendita a prezzi sempre più bassi, con i quali è comunque possibile godere di prestazioni più che interessanti.

La campagna promozionale, sfortunatamente, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente per i consumatori che hanno la possibilità di recarsi fisicamente presso i punti vendita dislocati in Sicilia e Calabria, al momento infatti gli stessi prezzi non sono stati attivati altrove in Italia. Coloro che invece spenderanno più di 199 euro, potranno fare affidamento sul cosiddetto Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi ed addebito diretto sul conto corrente bancario.

Scoprite in esclusiva assoluta il nostro canale Telegram, troverete i codici sconto Amazon migliori della giornata.

Trony: quante occasioni speciali

Il prodotto più interessante è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, caratterizzato da specifiche uniche nel proprio genere, ed un prezzo che lentamente si sta adeguando alle speranze dei consumatori. Al giorno d’oggi da Trony può essere acquistato con un esborso finale di circa 879 euro, sempre considerata la variante no brand con annessa garanzia di 24 mesi.

Discorso simili per il top di gamma di Xiaomi, il richiestissimo Mi 11 è oggi disponibile, per quanto riguarda il modello con 128GB di memoria interna, al prezzo finale di 799 euro.

Il volantino Trony naturalmente non si ferma qui, per conoscere da vicino tutti i dettagli di una delle migliori campagne promozionali del periodo, aprite subito le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.