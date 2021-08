C’è un importante novità per quanto riguarda il prossimo triennio della stagione calcistica. Come comunicato ufficialmente in queste ore, infatti, Sky e Amazon hanno da poco siglato un accordo con il quale sarà permesso a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, a cui va ad aggiungersi la prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video.

Accordo fra Sky e Amazon per la trasmissione delle partite della UEFA Champions League

A partire da quest’anno Sky ha i diritti tv per trasmettere 121 delle 137 della nota competizione calcistica internazionale della UEFA Champions League. Nonostante questo, la società ha da poco siglato un nuovo accordo con il colosso Amazon.

Grazie a questo accordo, per il prossimo triennio 2021-2024 Sky potrà trasmettere per i suoi clienti business anche 16 migliori partite del mercoledì sera di questa importante competizione. Per questo evento, sarà disponibile un nuovo canale denominato Prime Video Sportbar.

La prima serata importante si terrà l’11 agosto 2021 alle ore 21. Sul canale sopra citato verrà infatti trasmessa la partita della Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal. Vi ricordiamo comunque che, nonostante la rivale DAZN abbia aggiudicato i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A, Sky ha ottenuto i diritti per trasmettere le partite del campionato di calcio della Serie B per tutto il prossimo triennio e non solo. Oltre a questo, infatti, sono stati aggiunti nuovi canali al catalogo, tra i quali Sky Serie, Sky Documentari, Sky Nature e Sky Investigation.