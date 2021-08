Microsoft sta lavorando a una nuova modalità notturna per console Xbox. Il gigante del software ha iniziato a testare questa modalità notturna con Xbox Insider e consente ai proprietari di Xbox di oscurare gli schermi, la luminosità del LED del controller e persino il pulsante di accensione di Xbox.

La modalità notturna ha molte personalizzazioni, inclusi diversi livelli di attenuazione e un filtro luce blu opzionale.

Xbox: la funzione è ora in fase di test

Microsoft consente inoltre ai proprietari di Xbox di abbassare la luminosità del LED sui loro controller in questa modalità notturna e abbassare la luce del pulsante di accensione di Xbox o spegnerla. Puoi anche impostare una Xbox per passare alla modalità scura del sistema e disabilitare l’HDR quando è abilitata la modalità notturna. La modalità notturna di Xbox ti consente di attenuare la luminosità del LED di un controller.

Questa modalità notturna Xbox può anche essere impostata su un programma, manuale o automatico che lo abiliterà al tramonto e lo disabiliterà all’alba. Microsoft lo sta attualmente testando con Xbox Insider, quindi aspettati di vederlo attraverso i vari canali di test nelle prossime settimane prima di arrivare presto su tutte le console Xbox.

Windows Central ha testato la modalità notturna e ha scoperto che è effettivamente un filtro per la luce blu che può anche abilitare la modalità scura, controllare la luminosità dei gamepad collegati e disabilitare la riproduzione HDR.

Tutte queste funzionalità allineano la modalità notturna a strumenti simili su altre piattaforme. Apple ha sviluppato Night Shift per il suo hardware, Google ha realizzato Night Light per Android e Microsoft ha integrato una funzionalità con lo stesso nome in Windows 10.