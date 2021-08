Utilizzando il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo meridionale, con sede in Cile, un team di astronomi ha scoperto qualcosa di incredibile sui pianeti in orbita attorno a una stella vicina, chiamata L 98-59.

Questi pianeti sono simili a quelli del nostro Sistema Solare interno e uno di loro ha la metà della massa di Venere. Gli astronomi pensano che l’esopianeta sia annidato all’interno della zona abitabile della sua stella ospite.

“Il pianeta nella zona abitabile potrebbe avere un’atmosfera che potrebbe proteggere e sostenere la vita“, ha detto l’astronoma Maria Rosa Zapatero Osorio del Centro di Astrobiologia di Madrid, in Spagna, che è anche uno degli autori dello studio, in un comunicato stampa del osservatorio.

Le nuove scoperte segnano un passo storico sul percorso per identificare la vita su pianeti simili alla Terra oltre il nostro sistema solare, ma c’è ancora del lavoro da fare prima di poter dichiarare definitivamente l’esistenza della vita nello spazio.

Gli scienziati devono analizzare l’atmosfera del pianeta per le biofirme e i telescopi moderni non sono abbastanza grandi da fornire la risoluzione necessaria per farlo per i piccoli pianeti rocciosi. Ma possiamo ancora contrassegnare il sistema L98-59 per future osservazioni delle atmosfere degli esopianeti. E se l’umanità sopravviverà così a lungo, lo faremo sicuramente: la stella è a soli 35 anni luce di distanza e ospita pianeti rocciosi, come Marte o Venere, che non sono né troppo distanti né troppo vicini alla stella per la formazione della vita.

“Senza la precisione e la stabilità fornite da ESPRESSO questa misurazione non sarebbe stata possibile”, ha affermato Osorio, nel comunicato stampa. “Questo è un passo avanti nella nostra capacità di misurare le masse dei pianeti più piccoli oltre il sistema solare“. I pianeti di L 98-59 sono stati inizialmente scoperti nel 2019 tramite il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA.