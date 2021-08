Bennet è una delle migliori realtà del territorio italiano, in grado di proporre il giusto connubio tra offerte legate ai beni di prima necessità, e tecnologia generale. Nell’attesa di conoscere il nuovo volantino, approfondiamo le proposte disponibili sul sito ufficiale.

Gli acquisti sono effettuabili, come intuibile, direttamente dal divano di casa, con possibilità di consegna gratuita in negozio (indipendentemente dal prodotto o dal livello di spesa), oppure a pagamento presso la propria abitazione. Tutti i prodotti elencati, salvo indicazione differenti, sono in vendita in versione sbrandizzata, con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso punto vendita.

Bennet: queste sono le offerte del momento

Gli smartphone in promozione nel periodo non sono moltissimi, sebbene comunque siano in grado di toccare un vero e proprio top di gamma, quale è il penultimo Apple iPhone 11, in vendita a 599 euro (in varie colorazioni). I pezzi disponibili sono solamente 600, ricordando che, per evitare bagarini o rivendite, sarà possibile acquistarne al massimo 2 per account.

Volendo invece puntare verso un modello decisamente più economico, la scelta ricadrà sul Samsung Galaxy A32, in vendita nel periodo a 249 euro. In questo caso i pezzi disponibili sono 500, con limite sempre a 2 per account. In ultimo vi parliamo dell’Amico Brondi, lo smartphone perfetto per le persone anziane, effettivamente acquistabile a 139 euro.

Maggiori informazioni in merito al volantino discusso nel nostro articolo, sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate elencate sul sito.