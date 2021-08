Il colosso cinese Vivo annuncerà a breve una nuova serie di smartphone a marchio iQOO. Come già anticipato nelle scorse settimane, la nuova serie si chiamerà Vivo iQOO 8 e ora l’azienda ha comunicato la data del debutto ufficiale sul mercato.

Vivo annuncerà la nuova serie Vivo iQOO 8 il prossimo 17 agosto

Nel corso delle ultime ore il noto produttore cinese Vivo ha postato in rete un’immagine teaser con la quale ha rivelato la data del debutto ufficiale sul mercato dei suoi nuovi smartphone a marchio iQOO.

Stando al teaser da poco pubblicato, infatti, la nuova serie Vivo iQOO 8 verrà svelata il prossimo 17 agosto durante un evento di presentazione dedicato. Gli smartphone appartenenti a questa serie dovrebbero essere almeno due, ovvero Vivo iQOO 8 e Vivo iQOO 8 Pro.

Entrambi i device condivideranno numerose caratteristiche. Tra queste, spiccherà sulla parte frontale un ampio display SuperAMOLED con tecnologia LPTO. Nello specifico, sarà un pannello Samsung E5 con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e una risoluzione pari a 2K.

Sotto alla scocca, entrambi potranno vantare un potente processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm con una GPU Adreno 660 e con il modem Snapdragon X60 integrato per supportare le nuove reti di quinta generazione. Ad accompagnare e supportare il tutto, ci saranno inoltre tagli di memoria con almeno 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Dal punto di vista del software, infine, non dovrebbe mancare Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, ovvero l’interfaccia OriginOS in versione 1.0.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli fino al prossimo 17 agosto, quando verranno annunciati i nuovi Vivo iQOO 8.