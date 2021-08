La Casa di Carta 5: un graditissimo ritorno sarà evitato, ecco tutte le info

Netflix è un vero cubo di contenuti interessanti, soprattutto per coloro che amano guardare la TV in streaming. Si tratta di una delle invenzioni più interessanti degli ultimi anni soprattutto perché è stata in grado di alleggerire un fenomeno come la pandemia, la quale ha chiuso in casa la popolazione mondiale che, in alcuni casi non sapendo cosa fare, si è legata in maniera indissolubile alle tante serie e contenuti vari della piattaforma.

La Casa di Carta è una delle serie TV preferite dagli utenti, la quale tra poco partirà con la sua quinta stagione. Le prime quattro sono state un vero e proprio successo, con alcuni personaggi che sono entrati diritto nel cuore degli utenti. Alcuni sono morti, ovviamente all’interno della pellicola, lasciando però un alone di mistero che in alcuni casi ha fatto immaginare un ritorno.

Netflix, La Casa di Carta 5: nessun ritorno eccellente

Alcune informazioni errate trapelate sul web avevano fatto pensare addirittura ad un ritorno di uno dei personaggi più amati in assoluto, ovvero Nairobi. A smentire la situazione ci ha pensato il regista Jesus Comenar, il quale ha spiegato durante un’intervista alcune cose proprio sul personaggio:

“Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto“.

Per quanto riguarda la data di arrivo de La Casa di Carta, la quinta stagione arriverà a partire dal prossimo 3 settembre con la prima parte. Il 3 novembre toccherà alla seconda.