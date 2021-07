Vodafone Happy Friday: ecco le migliori sorprese di oggi e offerte fino a 100GB

Il venerdì risulta il giorno forse più sereno per le persone in generale, dal momento che comincia il weekend. In questo caso, se siete utenti Vodafone, lo sarà ancora di più visto che oggi la celebre iniziativa del venerdì permette di avere tanti regali in esclusiva mediante l’applicazione ufficiale. Stiamo parlando di Happy Friday. Solo per oggi gli utenti Vodafone potranno scegliere tra il 30% di sconto su tutti i prodotti Adidas sul sito ufficiale e 15 € di sconto sul sito ufficiale di Lancome.

Nel frattempo sono disponibili anche tre offerte molto interessanti che vengono dal passato ma con prezzi totalmente rivisti.

Vodafone: queste sono le migliori offerte del momento per un rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited