Jeff Bezos metterà in palio 200 milioni di dollari per “premiare il coraggio e la civiltà” dei cittadini che fanno la differenza sul piano sociale. L’iniziativa è una conseguenze delle critiche ricevute per il viaggio nello spazio con Blue Origin.

I premi sono stati annunciati al termine di una conferenza stampa per commemorare il viaggio nello spazio che ha trasportato Jeff Bezos e altri tre passeggeri sul primo volo con equipaggio della compagnia. I due premi saranno assegnati all’attivista e personaggio televisivo Van Jones e allo chef e umanitario José Andrés. In futuro potrebbero essere assegnati ulteriori premi.

Jeff Bezos ha anche annunciato che entrambi i destinatari intendono donare gran parte del denaro ad organizzazioni no profit. Il fondatore di Amazon, infatti, sta già ricevendo svariate critiche sul suo viaggio nello spazio. Per molti questa scelta di andare nello spazio è solo un capriccio da ricchi e non un reale investimento, ma al contrario uno spreco di soldi. Bezos ha anche dato ragione a queste critiche.

Se i 200 milioni di dollari messi in palio da Jeff Bezos fossero effettivamente utilizzati per una buona causa, forse questo viaggio nello spazio potrebbe rivelarsi una perdita di soldi e tempo ma solo in parte. Bezos ha affermato che il premio è una nuova “iniziativa filantropica“. È nato dalla convinzione che le persone siano troppo affrettate nel mettere in discussione il “carattere o le motivazioni” delle persone piuttosto che captare l’essenza delle loro “idee”. Jeff Bezos non ha fornito alcuna indicazione su quando o quanto spesso assegnerà il premio “Coraggio e civiltà”. Ha detto solo che mira a riconoscere “i leader che puntano in alto, perseguono soluzioni con coraggio”.