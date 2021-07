Un paio di settimane fa, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono stati cancellati da Geekbench per problemi di “manipolazione”. Ciò è accaduto quando un rapporto di Anandtech ha rivelato che i dispositivi limitano le prestazioni di alcune app popolari selezionate, ma non lo fanno durante l’esecuzione di applicazioni di benchmark

È interessante notare che la stessa società ha confermato il suo operato e ora ha persino annunciato una soluzione per lo stesso. OnePlus ha confermato ad Android Police che OnePlus 9R e OnePlus Nord 2 appena lanciato hanno anche ottimizzazioni delle prestazioni come OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Inoltre, il marchio ha rivelato che consentirà agli utenti di rinunciare a questa opzione con la prossima versione di OxygenOS

OnePlus 9/9 Pro avrà a disposizione più potenza

OnePlus afferma che il suo team di ricerca e sviluppo sta attualmente lavorando per aggiungere un’opzione per attivare/disattivare questa modalità ottimizzata. Si dice che la funzionalità arrivi in ​​una delle prime build di OxygenOS 12. Poiché Android 12 stable dovrebbe essere rilasciato entro settembre, anche OxygenOS 12 dovrebbe essere annunciato più o meno nello stesso periodo. Quindi, ci aspettiamo che la cosiddetta ‘modalità ottimizzata’ faccia il suo debutto entro la fine del 2021.

Inoltre, poiché OnePlus ha unito la base di codice di OxygenOS con ColorOS, possiamo anticipare più funzionalità del software OPPO. In effetti, il nuovo OnePlus Nord 2 con OxygenOS 11.3 con la base di codice integrata sembra già identico alla ColorOS. Non ci resta che attendere nuove informazioni quando il software verrà rilasciato. Probabilmente scopriremo di più quando sara disponibile la versione beta del software che contiene la funzione.