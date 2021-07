State aspettando con ansia l’uscita de La Casa di Carta 5? Se siete dei fan dipendenti non potete perdervi quest’altra serie TV Netflix pazzesca! Il titolo si avvicina molto a quello in inglese prodotto da Álex Pina. Anche la trama, solo che nel suo caso ciò che mostra è tutto vero e racconta di rapine avvenute diversi anni fa. Cosa aspettate? Addentriamoci insieme in una delle serie TV true crime che raccontano storie vere simili a quella de La Casa di Carta.

La Casa di Carta: una storia vera di rapine incredibili

Cosa c’è di meglio se non immergersi in ciò che non è narrazione, ma realtà. La Casa di Carta, con la sua trama fatta di azione e strategia, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. Non mancherà questo obbiettivo nemmeno Heist: rapine incredibili.

Si tratta di una serie TV Netflix che segue il filone delle true crime stories. Disponibile sul catalogo del colosso dello streaming on demand dal 14 luglio 2021, questo titolo potrebbe diventare un must per gli amanti de La Casa di Carta. Tra l’altro nell’attesa che arrivi il 3 settembre, la storia di qualche rapina incredibile ci sta.

Heist: rapine incredibili è un progetto firmato Dirty Robber e diretto da Derek Doneen, candidato agli Emmy e vincitore al Sundance per un altro documentario dal titolo Kailash, prodotto nel 2018.

Heist: rapine incredibili

La Casa di Carta, fin dal suo primo episodio, ha saputo tenere incollati allo schermo spettatori di tutto il mondo. Farà altrettanto Heist: rapine incredibili che si concentra nella ricostruzione maniacale di due dei colpi più stupefacenti della storia.

Se state pensando che Heist: rapine incredibili sia il solito documentario fatto di interviste e indagini noiose, vi state sbagliando di grosso. Questa docu serie, in quanto ad adrenalina e azione, non ha nulla da invidiare a La Casa di Carta.

Il racconto delle due rapine viene sviluppato seguendo uno schema ben preciso. Dapprima la preparazione e lo svolgimento, poi le tristi e brutali conseguenze di chi l’ha vissuto.

Se volete dare un’occhiata a Heist: rapine incredibili qui sotto trovate il trailer. Pensiamo sia un’ottima alternativa a tema per chi è in aspettazione de La Casa di Carta 5.