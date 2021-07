IPTV: 600 nuove piattaforme bloccate dalla GdF, multati 100 mila utenti

Secondo quanto riportato tutti si starebbero organizzando per avere un abbonamento per il prossimo campionato di calcio. Ovviamente ci sono anche coloro che vanno oltre le regole scegliendo la pirateria, la quale ormai è ramificata in tutto il territorio. Stando alle ultime notizie, la Guardia di Finanza starebbe indagando molto per quanto riguarda le piattaforme IPTV, quelle più diffuse di tutte. Ottimi risultati sarebbero venuti fuori dalle nuove indagini, le quali sarebbero venute a capo di alcune organizzazioni.

IPTV: rischi enormi per coloro che usano il mondo pirata, ecco le multe

Il mondo della pirateria subisce un altro duro colpo da parte della Guardia di Finanza. Sono stati identificati e chiudi 600 tra siti, server e piattaforme. Sono stati inoltre identificati 100.000 utenti che ora saranno multati con non meno di 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.