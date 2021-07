Google ha recentemente lanciato Android 12 beta 3 con una serie di modifiche e miglioramenti rispetto alla precedente versione beta. Mentre Google ha menzionato tutti i significativi cambiamenti rivolti agli utenti nella terza versione beta nel suo post sul blog, la società non ha menzionato una caratteristica piuttosto utile: la condivisione degli URL recenti.

La nuova funzione di condivisione URL di Android 12 consente di copiare rapidamente i collegamenti dalla panoramica delle app recenti. Quando la Beta 3 è stata lanciata per la prima volta, non sapevamo come funzionasse poiché Google non ha annunciato ufficialmente la funzione. Ma la società ha ora condiviso la documentazione per gli sviluppatori, che fa luce su questa nuova fantastica funzionalità.

Android 12: la funzione sará disponibile per tutti gli utenti

Secondo la documentazione, la funzionalità di condivisione URL può essere abilitata da qualsiasi app che fornisce un’interfaccia utente Web e sovrascrive il metodo onProvideAssistContent della classe Activity. Questo metodo viene usato per fornire all’app Assistant informazioni strutturate sul contenuto in primo piano. In sostanza, le app possono dire all’assistente che il contenuto in primo piano viene caricato da una pagina Web specifica.

Attualmente, se desideri copiare un collegamento da Google Chrome e condividerlo con un amico, devi toccare la barra degli indirizzi, quindi toccare il pulsante Copia, passare all’app di messaggistica di tua scelta e quindi incollare l’URL lì prima di premere invio. La recente funzione di condivisione dell’URL mira a semplificare notevolmente ciò consentendoti di scorrere verso l’alto per aprire la panoramica delle app recenti e quindi copiare o condividere il collegamento direttamente dalla stessa schermata.