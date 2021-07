Xiaomi lancerà il suo Mi Mix 4 entro la fine del prossimo anno. Sarà necessario attendere ancora qualche settimana, quindi, prima di poter assistere alla presentazione ufficiale del dispositivo ma l’attesa sembra dimostrarsi ugualmente interessante poiché caratterizzata dall’emergere di indiscrezioni che svelano, dettaglio dopo dettaglio, quelle che saranno le specifiche tecniche dello smartphone.

Le novità degli ultimi giorni, ad esempio, hanno fatto riferimento allo straordinario display dello Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4: tutto quello che sappiamo sul display dello smartphone in arrivo!

A svelare quelle che saranno le specifiche del display dello Xiaomi Mi Mix 4 è stato un blogger cinese, secondo il quale l’azienda adotterà un pannello OLED da 6,67 pollici con bordi laterali leggermente curvi e risoluzione di 1080p. La fonte ritiene che Xiaomi rinuncerà alla risoluzione 2K per favorire la qualità della fotocamera frontale, che sarà inserita sotto il display.

Xiaomi per la prima volta, con il suo Mi Mix 4, farà ricorso a una delle tecnologie più in voga degli ultimi tempi. Il colosso potrà adottare quanto inaugurato da ZTE con il lancio del suo Axon 20 e introdurre una fotocamera frontale sotto il display dello smartphone. Samsung sarà la prossima azienda a sfoggiare un dispositivo dotato di tecnologia analoga e, stando alle voci, il device in questione sarà proprio il suo Galaxy Z Fold 3.

Entrambi i colossi procederanno con la presentazione ufficiale dei loro dispositivi nel mese di agosto. Samsung terrà il suo Unpacked l’11 agosto mentre Xiaomi potrebbe annunciare i suoi device tramite un apposito evento la cui data non è ancora trapelata.