Kena Mobile: battuta la concorrenza con offerte fino a 100GB con un regalo

In questo momento scegliere un gestore virtuale potrebbe comportare grandi vantaggi per gli utenti. Sono infatti moltissime le persone che stanno abbandonando i loro provider di fiducia per scegliere altre realtà, le quali possono essere altrettanto valide. Tra queste c’è anche Kena Mobile, provider che da diversi anni ormai riesce a dare il suo contributo.

Ora sono disponibili tre offerte davvero interessanti che includono prezzi bassissimi ma anche la soluzione del rimborso per ogni persona invitata. Per ogni utente che verrà invitato infatti, ci saranno 5 euro di rimborso fino ad un massimo di 50 euro.

Kena Mobile: le promo migliori sono ora disponibili sul sito ufficiale

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: