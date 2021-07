Iliad con 120GB in 5G batte TIM e Vodafone: c'è anche la promo da 80GB

Non c’è storia: Iliad continua a sradicare gli utenti dalle braccia sicure degli altri gestori, quelli che credevano di non subire l’ondata di questo provider. Quando quattro anni fa Iliad arrivo per la prima volta in Italia, furono in tanti a restare tranquilli. Gli stessi utenti pensarono si sarebbe poi trattato di una meteora, una di quelle che lasciano una scia infuocata per poi scomparire improvvisamente.

In realtà non è stato così e a confermarlo sono i dati attuali che vedono Iliad con oltre 7,5 milioni di utenti attivi. Il merito è sicuramente della politica aggressiva che il gestore ha sviluppato fin dal suo arrivo in Italia. Proporre offerte con contenuti mai visti prima e soprattutto con prezzi così bassi ha reso tutto molto più facile. Sono state tantissime le persone a cambiare provider, scegliendo Iliad anche nell’ultimo periodo grazie all’ultima offerta da 120 giga in 5G.

Iliad: torna disponibile l’offerta da 120 giga in 5G per soli 9,99 € al mese

Quelli che credevano che con lo scorso mese di giugno la promo migliore di sempre sarebbe scomparsa, si sbagliavano. Sono infatti tornate alcune offerte, tra cui quella promo che oggi prende il nome di Giga 120.

Quest’ultima permetterà agli utenti di sottoscriverla fino a data da destinarsi, senza alcuna scadenza. Al suo interno ci sono i migliori contenuti come minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Ecco poi il pezzo forte, ovvero 120 giga per navigare sul web in connessione 5G. Non è da meno il prezzo finale, il quale corrisponde a 9,99 € al mese per sempre.