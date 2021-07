Il successore dell’economico iPhone SE (2020) deve ancora arrivare; tuttavia, un nuovo rapporto di DigiTimes fa luce sul compatto e conveniente iPhone SE 3. Fonti del settore DigiTimes stanno ora confermando ciò che si credeva in precedenza secondo quanto condiviso dal rispettabile analista del settore Ming-Chi Kuo.

Il mese scorso, Kuo ha dichiarato che l’iPhone SE 3 arriverà nella prima metà del 2022 con il supporto 5G. Ora, le fonti di DigiTimes stanno corroborando queste informazioni con ulteriori dettagli sulle novitá che potremo aspettarci sul prossimo device economico di Apple.

iPhone SE 3: chip 5G e Apple A14

L’iPhone SE 3 dovrebbe includere il chip A14 Bionic di punta, che attualmente alimenta la potente serie iPhone 12 pur mantenendo alcune specifiche nella zona più economica. Le fonti DigiTimes confermano anche il fatto che l’iPhone SE 3 manterrà un design molto simile al suo predecessore con un sensore Touch ID e un pulsante home fisico. Secondo quanto riferito, manterrà anche lo schermo da 4,7 pollici.

Da rapporti recenti, sembra che l’iPhone SE 3 sarà un contendente per i migliori device 5G economici attualmente sul mercato. L’anno scorso, Apple ha rilasciato l’iPhone SE (2020), che ha portato il potente A13 Bionic, pur mantenendo il design di iPhone 7 e iPhone 8. Sembra, in questo momento, che Apple non cambierà la sua strategia nemmeno per il suo successore.

Tuttavia, per quelli di voi che sperano che il pulsante Touch ID non sia più presente su un iPhone SE, le voci affermano che questa cosa accadrà, ma con una versione di iPhone SE non prima del 2023.