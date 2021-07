DAZN: tutti i nuovi orari con il calendario al completo della Serie A TIM

DAZN presenterà molte novità ai suoi utenti come la Serie A TIM in esclusiva con sole tre partite settimanali in condivisione con Sky. Ci saranno però anche orari nuovi ma soprattutto prezzi inediti.

Si partirà infatti con la soluzione da 29,99 euro al mese ma se vi abbonerete entro il 28 luglio, ecco l’abbonamento da 19,99 euro al mese per 14 mesi. Nel frattempo ecco anche l’intero calendario di Serie A TIM.

DAZN: il calendario per intero

1a Giornata, 22 ago 2021

BOLOGNA – SALERNITANA

CAGLIARI – SPEZIA

EMPOLI – LAZIO

HELLAS VERONA – SASSUOLO

INTER – GENOA

NAPOLI – VENEZIA

ROMA – FIORENTINA

SAMPDORIA – MILAN

TORINO – ATALANTA

UDINESE – JUVENTUS

2a Giornata, 29 ago 2021

ATALANTA – BOLOGNA

FIORENTINA – TORINO

GENOA – NAPOLI

HELLAS VERONA – INTER

JUVENTUS – EMPOLI

LAZIO – SPEZIA

MILAN – CAGLIARI

SALERNITANA – ROMA

SASSUOLO – SAMPDORIA

UDINESE – VENEZIA

3a Giornata, 12 set 2021

ATALANTA – FIORENTINA

BOLOGNA – HELLAS VERONA

CAGLIARI – GENOA

EMPOLI – VENEZIA

MILAN – LAZIO

NAPOLI – JUVENTUS

ROMA – SASSUOLO

SAMPDORIA – INTER

SPEZIA – UDINESE

TORINO – SALERNITANA

4a Giornata, 19 set 2021

EMPOLI – SAMPDORIA

GENOA – FIORENTINA

HELLAS VERONA – ROMA

INTER – BOLOGNA

JUVENTUS – MILAN

LAZIO – CAGLIARI

SALERNITANA – ATALANTA

SASSUOLO – TORINO

UDINESE – NAPOLI

VENEZIA – SPEZIA

5a Giornata, 22 set 2021

ATALANTA – SASSUOLO

BOLOGNA – GENOA

CAGLIARI – EMPOLI

FIORENTINA – INTER

MILAN – VENEZIA

ROMA – UDINESE

SALERNITANA – HELLAS VERONA

SAMPDORIA – NAPOLI

SPEZIA – JUVENTUS

TORINO – LAZIO

6a Giornata, 26 set 2021

EMPOLI – BOLOGNA

GENOA – HELLAS VERONA

INTER – ATALANTA

JUVENTUS – SAMPDORIA

LAZIO – ROMA

NAPOLI – CAGLIARI

SASSUOLO – SALERNITANA

SPEZIA – MILAN

UDINESE – FIORENTINA

VENEZIA – TORINO

7a Giornata, 03 ott 2021

ATALANTA – MILAN

BOLOGNA – LAZIO

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – NAPOLI

HELLAS VERONA – SPEZIA

ROMA – EMPOLI

SALERNITANA – GENOA

SAMPDORIA – UDINESE

SASSUOLO – INTER

TORINO – JUVENTUS

8a Giornata, 17 ott 2021

CAGLIARI – SAMPDORIA

EMPOLI – ATALANTA

GENOA – SASSUOLO

JUVENTUS – ROMA

LAZIO – INTER

MILAN – HELLAS VERONA

NAPOLI – TORINO

SPEZIA – SALERNITANA

UDINESE – BOLOGNA

VENEZIA – FIORENTINA

9a Giornata, 24 ott 2021

ATALANTA – UDINESE

BOLOGNA – MILAN

FIORENTINA – CAGLIARI

HELLAS VERONA – LAZIO

INTER – JUVENTUS

ROMA – NAPOLI

SALERNITANA – EMPOLI

SAMPDORIA – SPEZIA

SASSUOLO – VENEZIA

TORINO – GENOA

10a Giornata, 27 ott 2021

CAGLIARI – ROMA

EMPOLI – INTER

JUVENTUS – SASSUOLO

LAZIO – FIORENTINA

MILAN – TORINO

NAPOLI – BOLOGNA

SAMPDORIA – ATALANTA

SPEZIA – GENOA

UDINESE – HELLAS VERONA

VENEZIA – SALERNITANA

11a Giornata, 31 ott 2021

ATALANTA – LAZIO

BOLOGNA – CAGLIARI

FIORENTINA – SPEZIA

GENOA – VENEZIA

HELLAS VERONA – JUVENTUS

INTER – UDINESE

ROMA – MILAN

SALERNITANA – NAPOLI

SASSUOLO – EMPOLI

TORINO – SAMPDORIA

12a Giornata, 07 nov 2021

CAGLIARI – ATALANTA

EMPOLI – GENOA

JUVENTUS – FIORENTINA

LAZIO – SALERNITANA

MILAN – INTER

NAPOLI – HELLAS VERONA

SAMPDORIA – BOLOGNA

SPEZIA – TORINO

UDINESE – SASSUOLO

VENEZIA – ROMA

13a Giornata, 21 nov 2021

ATALANTA – SPEZIA

BOLOGNA – VENEZIA

FIORENTINA – MILAN

GENOA – ROMA

HELLAS VERONA – EMPOLI

INTER – NAPOLI

LAZIO – JUVENTUS

SALERNITANA – SAMPDORIA

SASSUOLO – CAGLIARI

TORINO – UDINESE

14a Giornata, 28 nov 2021

CAGLIARI – SALERNITANA

EMPOLI – FIORENTINA

JUVENTUS – ATALANTA

MILAN – SASSUOLO

NAPOLI – LAZIO

ROMA – TORINO

SAMPDORIA – HELLAS VERONA

SPEZIA – BOLOGNA

UDINESE – GENOA

VENEZIA – INTER

15a Giornata, 01 dic 2021

ATALANTA – VENEZIA

BOLOGNA – ROMA

FIORENTINA – SAMPDORIA

GENOA – MILAN

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SPEZIA

LAZIO – UDINESE

SALERNITANA – JUVENTUS

SASSUOLO – NAPOLI

TORINO – EMPOLI

16a Giornata, 05 dic 2021

BOLOGNA – FIORENTINA

CAGLIARI – TORINO

EMPOLI – UDINESE

JUVENTUS – GENOA

MILAN – SALERNITANA

NAPOLI – ATALANTA

ROMA – INTER

SAMPDORIA – LAZIO

SPEZIA – SASSUOLO

VENEZIA – HELLAS VERONA

17a Giornata, 12 dic 2021

FIORENTINA – SALERNITANA

GENOA – SAMPDORIA

HELLAS VERONA – ATALANTA

INTER – CAGLIARI

NAPOLI – EMPOLI

ROMA – SPEZIA

SASSUOLO – LAZIO

TORINO – BOLOGNA

UDINESE – MILAN

VENEZIA – JUVENTUS

18a Giornata, 19 dic 2021

ATALANTA – ROMA

BOLOGNA – JUVENTUS

CAGLIARI – UDINESE

FIORENTINA – SASSUOLO

LAZIO – GENOA

MILAN – NAPOLI

SALERNITANA – INTER

SAMPDORIA – VENEZIA

SPEZIA – EMPOLI

TORINO – HELLAS VERONA

19a Giornata, 22 dic 2021

EMPOLI – MILAN

GENOA – ATALANTA

HELLAS VERONA – FIORENTINA

INTER – TORINO

JUVENTUS – CAGLIARI

NAPOLI – SPEZIA

ROMA – SAMPDORIA

SASSUOLO – BOLOGNA

UDINESE – SALERNITANA

VENEZIA – LAZIO

20a Giornata, 06 gen 2022

ATALANTA – TORINO

BOLOGNA – INTER

FIORENTINA – UDINESE

JUVENTUS – NAPOLI

LAZIO – EMPOLI

MILAN – ROMA

SALERNITANA – VENEZIA

SAMPDORIA – CAGLIARI

SASSUOLO – GENOA

SPEZIA – HELLAS VERONA

21a Giornata, 09 gen 2022

CAGLIARI – BOLOGNA

EMPOLI – SASSUOLO

GENOA – SPEZIA

HELLAS VERONA – SALERNITANA

INTER – LAZIO

NAPOLI – SAMPDORIA

ROMA – JUVENTUS

TORINO – FIORENTINA

UDINESE – ATALANTA

VENEZIA – MILAN

22a Giornata, 16 gen 2022

ATALANTA – INTER

BOLOGNA – NAPOLI

FIORENTINA – GENOA

JUVENTUS – UDINESE

MILAN – SPEZIA

ROMA – CAGLIARI

SALERNITANA – LAZIO

SAMPDORIA – TORINO

SASSUOLO – HELLAS VERONA

VENEZIA – EMPOLI

23a Giornata, 23 gen 2022

CAGLIARI – FIORENTINA

EMPOLI – ROMA

GENOA – UDINESE

HELLAS VERONA – BOLOGNA

INTER – VENEZIA

LAZIO – ATALANTA

MILAN – JUVENTUS

NAPOLI – SALERNITANA

SPEZIA – SAMPDORIA

TORINO – SASSUOLO

24a Giornata, 06 feb 2022

ATALANTA – CAGLIARI

BOLOGNA – EMPOLI

FIORENTINA – LAZIO

INTER – MILAN

JUVENTUS – HELLAS VERONA

ROMA – GENOA

SALERNITANA – SPEZIA

SAMPDORIA – SASSUOLO

UDINESE – TORINO

VENEZIA – NAPOLI

25a Giornata, 13 feb 2022

ATALANTA – JUVENTUS

EMPOLI – CAGLIARI

GENOA – SALERNITANA

HELLAS VERONA – UDINESE

LAZIO – BOLOGNA

MILAN – SAMPDORIA

NAPOLI – INTER

SASSUOLO – ROMA

SPEZIA – FIORENTINA

TORINO – VENEZIA

26a Giornata, 20 feb 2022

BOLOGNA – SPEZIA

CAGLIARI – NAPOLI

FIORENTINA – ATALANTA

INTER – SASSUOLO

JUVENTUS – TORINO

ROMA – HELLAS VERONA

SALERNITANA – MILAN

SAMPDORIA – EMPOLI

UDINESE – LAZIO

VENEZIA – GENOA

27a Giornata, 27 feb 2022

ATALANTA – SAMPDORIA

EMPOLI – JUVENTUS

GENOA – INTER

HELLAS VERONA – VENEZIA

LAZIO – NAPOLI

MILAN – UDINESE

SALERNITANA – BOLOGNA

SASSUOLO – FIORENTINA

SPEZIA – ROMA

TORINO – CAGLIARI

28a Giornata, 06 mar 2022

BOLOGNA – TORINO

CAGLIARI – LAZIO

FIORENTINA – HELLAS VERONA

GENOA – EMPOLI

INTER – SALERNITANA

JUVENTUS – SPEZIA

NAPOLI – MILAN

ROMA – ATALANTA

UDINESE – SAMPDORIA

VENEZIA – SASSUOLO

29a Giornata, 13 mar 2022

ATALANTA – GENOA

FIORENTINA – BOLOGNA

HELLAS VERONA – NAPOLI

LAZIO – VENEZIA

MILAN – EMPOLI

SALERNITANA – SASSUOLO

SAMPDORIA – JUVENTUS

SPEZIA – CAGLIARI

TORINO – INTER

UDINESE – ROMA

30a Giornata, 20 mar 2022

BOLOGNA – ATALANTA

CAGLIARI – MILAN

EMPOLI – HELLAS VERONA

GENOA – TORINO

INTER – FIORENTINA

JUVENTUS – SALERNITANA

NAPOLI – UDINESE

ROMA – LAZIO

SASSUOLO – SPEZIA

VENEZIA – SAMPDORIA

31a Giornata, 03 apr 2022

ATALANTA – NAPOLI

FIORENTINA – EMPOLI

HELLAS VERONA – GENOA

JUVENTUS – INTER

LAZIO – SASSUOLO

MILAN – BOLOGNA

SALERNITANA – TORINO

SAMPDORIA – ROMA

SPEZIA – VENEZIA

UDINESE – CAGLIARI

32a Giornata, 10 apr 2022

BOLOGNA – SAMPDORIA

CAGLIARI – JUVENTUS

EMPOLI – SPEZIA

GENOA – LAZIO

INTER – HELLAS VERONA

NAPOLI – FIORENTINA

ROMA – SALERNITANA

SASSUOLO – ATALANTA

TORINO – MILAN

VENEZIA – UDINESE

33a Giornata, 16 apr 2022

ATALANTA – HELLAS VERONA

CAGLIARI – SASSUOLO

FIORENTINA – VENEZIA

JUVENTUS – BOLOGNA

LAZIO – TORINO

MILAN – GENOA

NAPOLI – ROMA

SAMPDORIA – SALERNITANA

SPEZIA – INTER

UDINESE – EMPOLI

34a Giornata, 24 apr 2022

BOLOGNA – UDINESE

EMPOLI – NAPOLI

GENOA – CAGLIARI

HELLAS VERONA – SAMPDORIA

INTER – ROMA

LAZIO – MILAN

SALERNITANA – FIORENTINA

SASSUOLO – JUVENTUS

TORINO – SPEZIA

VENEZIA – ATALANTA

35a Giornata, 01 mag 2022

ATALANTA – SALERNITANA

CAGLIARI – HELLAS VERONA

EMPOLI – TORINO

JUVENTUS – VENEZIA

MILAN – FIORENTINA

NAPOLI – SASSUOLO

ROMA – BOLOGNA

SAMPDORIA – GENOA

SPEZIA – LAZIO

UDINESE – INTER

36a Giornata, 08 mag 2022

FIORENTINA – ROMA

GENOA – JUVENTUS

HELLAS VERONA – MILAN

INTER – EMPOLI

LAZIO – SAMPDORIA

SALERNITANA – CAGLIARI

SASSUOLO – UDINESE

SPEZIA – ATALANTA

TORINO – NAPOLI

VENEZIA – BOLOGNA

37a Giornata, 15 mag 2022

BOLOGNA – SASSUOLO

CAGLIARI – INTER

EMPOLI – SALERNITANA

HELLAS VERONA – TORINO

JUVENTUS – LAZIO

MILAN – ATALANTA

NAPOLI – GENOA

ROMA – VENEZIA

SAMPDORIA – FIORENTINA

UDINESE – SPEZIA

38a Giornata, 22 mag 2022

ATALANTA – EMPOLI

FIORENTINA – JUVENTUS

GENOA – BOLOGNA

INTER – SAMPDORIA

LAZIO – HELLAS VERONA

SALERNITANA – UDINESE

SASSUOLO – MILAN

SPEZIA – NAPOLI

TORINO – ROMA

VENEZIA – CAGLIARI