La casa automobilistica giapponese Toyota ha da poco svelato anche per il mercato italiano il suo nuovo B-SUV, ovvero la nuova Toyota Yaris Cross. Quest’ultima sarà disponibile a partire da settembre ad un prezzo di partenza di 25.400 euro e sarà distribuita in cinque allestimenti. Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo modello dell’azienda.

La casa automobilistica Toyota ufficializza in Italia la nuova Toyota Yaris Cross

Il nuovo B-SUV del noto marchio giapponese Toyota è quindi stato svelato ufficialmente anche per il mercato italiano. In particolare, la nuova Toyota Yaris Cross sarà distribuita sul mercato automobilistico in cinque allestimenti denominati Active, Trend, Lounge, Adventure e Premiere e ognuno di essi dispone di diverse feature di serie.

L’allestimento Active, ad esempio, presenta uno schermo da 8 pollici, i cerchi in lega da 16 pollici e i fari fendinebbia a LED. L’allestimento Trend offre invece uno schermo leggermente più ampio, cerchi in lega da 17 pollici e Toyota Smart Connect. L’allestimento Lounge dispone di sensori di parcheggio ICS, climatizzatore automatico bizona e cerchi in lega più grandi. L’allestimento Adventure vanta poi la presenza degli interni in pelle e tessuto con rifiniture Dark Grey, il Wireless Charger e i sedili anteriori riscaldabili. L’ultimo allestimento, ovvero il Premiere, dispone infine dei fari anteriori Matrix LED, Blind Spot Monitor (BSM) e il Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) e l’head-up display.

Dal punto di vista prestazionale, invece, la nuova Toyota Yaris Cross presenta lo stesso powertrain presente sulla nuova Toyota Yaris, con una potenza di 116 CV.