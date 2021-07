nintendo-in-pochi-giorni-due-cartucce-hanno-raggiunto-quota-2milioni

Incredibile asta per le cartucce originali dei due giochi più storici e famosi di Nintendo. Nei rispettivi appuntamenti, sono state battute raggiungendo complessivamente i 2 milioni di euro! Cosa non farebbero i collezionisti facoltosi di tutto il mondo. Un rialzo dopo l’altro da lasciare senza fiato! Scopriamo insieme di quali videogiochi Nintendo stiamo parlando.

Nintendo: Legend of Zelda e Super Mario valgono milioni di euro

Incredibile, ma vero, Legend of Zelda e Super Mario, due giochi firmati Nintendo, oggi valgono milioni di euro. O meglio, a valere un sacco di soldi sono le prime cartucce della nota console, uscite rispettivamente una nel 1987 e l’altra nel 1996.

Partiamo da quella che è stata venduta a 1,3 milioni di euro. Si tratta di una copia del 1996 di Super Mario 64 per Nintendo. Il punteggio delle sue condizioni è stato valutato a 9.8 A++ Wata. Inoltre si tratta del primo videogame tridimensionale con protagonista l’idraulico con i baffi.

La casa d’aste che ha concluso il colpo grosso è la Heritage Auctions, famosa per queste occasioni. Ovviamente Nintendo, con le sue cartucce ormai da collezione, si presta bene alle aste per collezionisti che cercano pezzi unici. Tra l’altro l’investimento è assicurato con articoli di questo genere.

Passiamo ora alla cartuccia per sistema Nel che ha fatto guadagnare circa 740 mila euro a chi ha deciso di piazzarla all’asta. Si tratta di una copia ancora integra e sigillata di The Legend of Zelda. Anche in questo caso le condizioni di conservazione sono quasi perfette con un punteggio di 9.0 Wata.

'Legend of Zelda' Shatters World Record at $870,000 to Kick off Heritage Auctions Video Games Event. Result tops April 2021 mark of $660,000 for 'Super Mario Bros.' https://t.co/uBcIgn67p2#HeritageAuctions #TheLegendOfZelda #NES pic.twitter.com/CPbGxEqw27 — Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 9, 2021

Investire in pezzi da collezione

Siamo sempre molto attenti a segnalare investimenti importanti grazie a pezzi da collezione davvero speciali. In questo caso si tratta delle cartucce storiche di due giochi Nintendo davvero famosi.

La domanda che sorge spontanea riguarda chi si è aggiudicato questi due titoli. Chissà se è puro gusto personale per collezionare videogiochi storici oppure c’è un disegno di investimento futuro. Ad ogni modo l’interesse dei giovani è sull’ormai prossimo lancio di Nintendo Switch Pro.