Cookies: il futuro sarà "cookieless", ecco quando avverrà il cambiamento

È arrivato il momento di cambiare. Google ha dato vita ad un nuovo core update che richiede aggiustamenti da parte degli operatori del settore. Insomma, tra non molto potremo dire addio ai tanto odiati cookies. O forse no. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Il presidente Carlo Noseda ha dichiarato: “Non sono state annunciate da parte di Google novità particolari se non che editori, investitori pubblicitari, agenzie, dovranno essere pronti per il futuro senza cookie di terze parti che, non sarà più dal 2022 ma è stato rinviato a fine 2023. Cambiano i tempi ma la sostanza rimane la stessa. Avremo più tempo. E per questo è opportuno sperimentare con le diverse soluzioni già oggi per valutarne le performance”, dice toccando un tema cruciale per il settore.

Cookies: il futuro è privo di tracciamenti

“Ne abbiamo discusso durante un recente webinar che abbiamo organizzato come Iab Italia proprio per fornire un quadro ai nostri associati in merito alle soluzioni in gioco perché sono ancora molti gli operatori e gli investitori che non hanno idea di quello che accadrà nel prossimo futuro”. Ma cosa significa cookieless? “In sintesi, il futuro cookieless riguarda il blocco da parte dei browser (i software usati per navigare) dei cookie di terze parti, quelle porzioni di codice che vengono salvate nel pc dell’utente che servono per il tracciamento della sua navigazione e costruire un profilo da utilizzare per poter offrire agli utenti pubblicità pertinenti e quindi personalizzate secondo i loro interessi”, spiega.

Come dovranno comportarsi quindi i protagonisti del settore? “Non c’è una soluzione univoca, si stanno esplorando essenzialmente tre alternative. La prima è l’utilizzo di identificativi alternativi: è il caso per esempio degli identificativi degli utenti registrati a un giornale online e di come questi, in maniera criptata e rispettando le regole della privacy, servano anche per fornire pubblicità mirata. Gli identificativi possono essere di diverso tipo (ci sono per esempio quelli universali creati da raggruppamenti di operatori), ma il concetto è quello tradizionale di una conoscenza diretta del proprio utente. La seconda soluzione è quella della pubblicità contestuale, ovvero legata ai contenuti che il lettore sta leggendo in quel momento. Infine c’è la possibilità di targetizzare gli utenti non singolarmente ma in quanto appartenenti ai grandi gruppi di interesse. E’ probabile che queste soluzioni saranno utilizzate congiuntamente in contesti e mix diversi”, dice Noseda.