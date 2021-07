Sembrerebbe che il primo beta test per Mega Man X DiVE si sia svolto nell’agosto 2019. Questa beta è durata quattro giorni, ma alla fine il gioco è stato rilasciato in Asia (in particolare Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Thailandia e Cambogia) nel 2020. Il gioco deve aver riscosso un buon successo in Asia, poiché ora è disponibile per la pre-registrazione sul Play Store degli Stati Uniti, il che significa che questo platform d’azione arriverà davvero in Occidente.

Dal momento che nessuno si è preso la briga di creare un trailer inglese per Mega Man X DiVE, puoi guardare il trailer taiwanese per Rockman X DiVE piú in basso. Come puoi vedere, il gioco offre un aspetto familiare oltre al familiare gameplay platform. Questo è un gioco Mega Man, dopotutto, anche se sappiamo già che è anche un gioco gacha.

Mega Man X é in arrivo su Android: pre-registrati subito

Una cosa che spicca davvero è che il multiplayer sarà disponibile, anche se le recensioni sull’elenco straniero di Rockman X DiVE menzionano che questo contenuto multiplayer è poco brillante. In effetti, il nuovo elenco del Play Store non rivela molto sul gioco, e nemmeno il sito Web ufficiale di Rockman. È quasi come se lo sviluppatore non volesse che le persone sappiano come funziona il gioco o come viene monetizzato, una tattica familiare ma viscida che abbiamo visto migliaia di volte nel mondo dei giochi mobili.

Puoi pre-registrarti sul Play Store per ricevere una notifica quando Mega Man X DiVE verrá rilasciato anche nel nostro paese.