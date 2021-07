Il mondo degli smartphone e senza ombra di dubbio la branca più variegata che il mercato della tecnologia ha oggi da offrire, esso è ovviamente dominato dai nuovi modelli usciti ogni anno, i quali sanno accontentare sostanzialmente tutte le fasce di utenza, da chi deve tirare i conti con delle tasche ristrette fino alla fascia più premium che non si accontenta e pretende sempre il meglio non badando a spese.

Ovviamente a farla da padrone sono i top di gamma, i quali con le loro innovazioni riescono a convincere gli appassionati ogni anno a sborsare cifre importanti per accaparrarsene uno, ciò non toglie però che una piccola fetta del mercato sia ancora dominata da vecchi cellulari, nel dettaglio quelli che hanno segnato un punto di svolta nella storia della telefonia e che oggi per il collezionista giusto, possono bere davvero oro.

I modelli dal valore più elevato