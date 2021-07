Ci sono molte domande su come i vari PC saranno in grado di eseguire l’aggiornamento a Windows 11. Gli utenti di Windows 7 e Windows 8 saranno in grado di eseguire l’aggiornamento? Sará gratuito anche per loro?

Lenovo ha rilasciato una FAQ di Windows 11 che tratta proprio questo argomento, e in quella pagina c’è la rivelazione che gli utenti di Windows 7 potranno eseguire l’aggiornamento a Windows 11 solo tramite una nuova installazione. Ció non è affatto un aggiornamento, infatti Lenovo spiega:

‘La maggior parte dei dispositivi disponibili per l’acquisto ora sarà aggiornabile a Windows 11. Avrai la possibilità di aggiornare, eseguire un’installazione pulita o eseguire nuovamente l’immagine dei dispositivi Windows 10 per passare a Windows 11. Per i dispositivi Windows 7 che soddisfano i requisiti hardware, dovrai pulire installa o ricrea l’immagine per andare direttamente a Windows 11.’

Windows 11: l’aggiornamento arriverá nel corso dell’anno

Lenovo sta ovviamente parlando di come aggiornare i PC acquistati da Lenovo, ma sarebbe sorprendente se questo consiglio non fosse universale. Quindi la macchina in questione dovrà ancora soddisfare i requisiti hardware per Windows 11, il che potrebbe non essere il caso per alcune macchine: Windows 7 è stato rilasciato nel 2009; se stai utilizzando Windows 7, vale sicuramente la pena eseguire il PC Health Check per vedere se il tuo computer è in grado di eseguirlo

Ci sono molte nuove funzioni da avere in Windows 11, quindi probabilmente vorrai eseguire l’aggiornamento da Windows 7 per evitare di essere lasciato fuori dalle ultime novitá. Tuttavia, deve esserci un motivo abbastanza serio per cui non hai già eseguito l’aggiornamento a Windows 10 e dubito che Windows 11 cambierà radicalmente qualcosa per te.

L’installazione di Windows 11 da una nuova installazione è una procedura semplice, anche se dovrai assicurarti di aver eseguito il backup di tutto ciò di cui hai bisogno, poiché una nuova installazione cancellerà la memoria attuale del tuo computer. Il lancio di Windows 11 è previsto entro la fine dell’anno, quindi preparati a eseguire il backup del tuo computer.