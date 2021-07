Vodafone: tre offerte fino a 100GB per luglio e agosto, i prezzi

Non ci sono limiti per Vodafone, azienda che domina da sempre nel mondo della telefonia e non solo in Italia. In tutta Europa infatti il colosso detiene una rete molto estesa che riesce ogni giorno a far felici milioni di utenti. Allo stesso tempo qualche gestore sarebbe stato in grado di portargli via diversi clienti nell’ultimo periodo, con Vodafone che dunque vuole recuperare.

Sono nate pertanto tre offerte provenienti dal passato ma con prezzi totalmente rivisti, i quali potranno fare breccia nel cuore di coloro che hanno scelto di abbandonare la nave.

Vodafone: queste sono le migliori offerte per fare rientro immediatamente

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited