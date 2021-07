Un nuovo dispositivo Nokia di fascia alta potrebbe essere proprio dietro l’angolo. GizChina riferisce che un Product Manager Nokia per la Cina, Zhang Yucheng, ha promesso ai follower di Weibo che uno smartphone 5G di punta sarebbe stato rilasciato entro l’11 novembre.

Il manager non ha detto cosa includerebbe questo telefono Nokia a parte il wireless 5G. Tuttavia, alcune indiscrezioni hanno suggerito che l’azienda abbia faticato a sviluppare un vero sequel di 9 PureView. È stato deluso dalla scarsa qualità della fotocamera e da altre carenze, secondo le affermazioni. ITHome ha suggerito che i prossimi smartphone della serie X60 potrebbero includere hardware per fotocamere di fascia alta, schermi AMOLED curvi e grandi batterie.

Nokia: il device 5G potrebbe arrivare in autunno

L’ammiraglia Nokia 5G potrebbe comportare un importante riassetto software. Uno smartphone della serie X60 di fascia alta potrebbe essere spedito con il sistema operativo Harmony di Huawei (almeno in Cina) piuttosto che con una tipica versione Android. Ciò non sarebbe sorprendente data la mancanza di servizi Google ufficiali in Cina, anche se non ci aspetteremmo che Nokia si attenga al software Huawei nella maggior parte del mondo.

Sebbene Nokia abbia recentemente rimescolato la sua serie di smartphone, l’azienda ha in gran parte ceduto il mercato dei device Android di fascia alta a Samsung, Oppo e Xiaomi. È improbabile che l’ammiraglia Nokia 5G rovesci quei pesi massimi, ma potrebbe fornire una concorrenza significativa e dare a HMD più prestigio di quanto offrono oggi i suoi smartphone a basso costo. Al momento, non ce un vero annuncio e saremo lieti di leggere l ufficialita del nuovo dispositivo a breve.