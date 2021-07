Volete sapere quanto guadagnano a post gli influencer? Ecco svelato il listino prezzi di TikTok, Instagram e Facebook. Potreste farci un pensierino, ma attenzione perché non è tutto oro quello che luccica! Infatti le varianti di guadagno sono molte e il tempo da dedicare è ancora di più. Fare l‘influencer ne vale davvero la pena? Scopriamolo insieme.

Influencer: una vita privata che si quantifica a post pubblicati

Quella degli influencer è una vita privata resa pubblica, il cui valore si quantifica a post pubblicati. Ovviamente devono avere un seguito, essere apprezzati dai followers e ricevere parecchi like. Allora sì che ci sono tutti gli ingredienti per portarsi a casa un bel gruzzoletto al mese. Ma è proprio così facile rendere questa passione un vero e proprio lavoro?

Stando ai numeri ci vuole molta inventiva e anche parecchia fortuna, scegliendo il canale giusto e anche i contenuti giusti. Influencer non si nasce, è vero, ma si tratta pur sempre di arte e capacità particolari postate sui social network.

Pensiamo a Khaby Lame che da una semplice idea, annoiato dal lavoro in fabbrica cogliendo l’opportunità proprio durante la pandemia, ha realizzato una serie di clip divertenti che oggi lo hanno portato a superare il numero di followers di Chiara Ferragni. Insomma, per lui ora è TikTok una macchina da soldi e non più la sua azienda dove lavorava prima di diventare un influencer.

Come influencer, Lame pare guadagni tra i 300 e i 500 euro a clip. Infatti TikTok riconosce a ogni influencer 1 euro ogni 100mila visualizzazioni. Facendo i calcoli, Lame raggiunge una media di 60 milioni di visualizzazioni con picchi a 200 milioni.

Il listino dei social network non è uguale per tutti

Grazie a una ricerca di DeRev, azienda italiana di strategia digitale, crowdfunding e comunicazione sui social media, oggi abbiamo disponibile una sorta di listino prezzi dei più famosi social network. Quello più tirchio è proprio Facebook che permette a un influencer poco famoso di guadagnare tra i 50 e 250 euro a post.

Decisamente meglio invece Instagram e TikTok che offrono, come precedentemente detto, 1 euro ogni 100mila visualizzazioni alzando la posta in gioco e quindi il guadagno dell’influencer. Se si tratta di un influencer davvero famoso allora il guadagno può raggiungere anche i 5 mila euro a post.

Diverso YouTube che paga molto meglio i contenuti pubblicati, ma ovviamente questi richiedono anche più tempo e lavoro, oltre a un target di utenza completamente diverso rispetto ai social menzionati in precedenza. Qui si parla, per uno youtuber famoso, di 25mila euro a contenuto.