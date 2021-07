Un provider molto seguito ultimamente è di certo ho. Mobile, il quale dal suo punto di vista riesce ad offrire le migliori soluzioni mobili nel mondo della telefonia. Si tratta infatti di offerte che all’interno non lesinano in termini di contenuti, i quali sono tra i più alti in circolazione.

L’obiettivo è quello di battere la diretta concorrenza dei gestori virtuali ma non solo, visto che si punta anche ai provider più famosi. Nel frattempo è disponibile anche l’opzione “Riparti“, quella che consentirà di bloccare la navigazione qualora dovessero terminare i giga senza far spendere al cliente ulteriori soldi dal credito residuo.

ho. Mobile: queste tre sono le offerte migliori del momento sul sito ufficiale

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: