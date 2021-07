Iliad: nuova Giga 120 con il 5G incluso, prezzo a soli 9,99 euro

Quello che gli utenti attendevano era la commutazione dell’offerta disponibile a tempo limitato in promo in pianta stabile. La Flash 120 diventa quindi ufficialmente Giga 120. Gli utenti che vogliono avere un nuovo gestore possono avere finalmente a che fare con Iliad, il provider che da una vita molti aspettavano. Secondo quanto riportato gli ultimi anni sono stati la dimostrazione di quello che il provider aveva scelto di fare, ovvero di concedere offerte a basso costo con una qualità interessante ma allo stesso tempo con tanti contenuti disponibili.

Iliad: la Flash 120 diventa Giga 120 e non manca in nessun contenuto, ecco il totale

Grazie al mondo Iliad gli utenti potranno avere ancora una volta un’offerta strepitosa dalla loro parte. Si tratta della promo vista fino allo scorso 30 giugno che in questo caso diventa disponibile in pianta stabile per un prezzo strepitoso che è pari a soli 9,99 € al mese per sempre.

La Giga 120 è infatti la miglior promo del provider, la quale insieme ai 120 giga in 5G per navigare sul web include anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

5G disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad e 4G/4G+. Superati i 120GB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€/100MB. Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico.

Per quanto riguarda l’Europa, minuti e SMS illimitati+ 6GB dedicati in roaming Europa. Su rete internazionale invece, Minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada).