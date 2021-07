CoopVoce: grande ritorno delle EVO a partire da 4,50 euro al mese

Ogni giorno diversi utenti scelgono di abbandonare il proprio gestore di fiducia per prendere un’altra strada. Questo spesso viene dettato dalla voglia di risparmiare sui contenuti mobili del proprio smartphone, i quali talvolta possono arrivare a costare tanto in seguito ad alcune rimodulazioni. Quella di applicare rimodulazioni non è però un’usanza di CoopVoce, gestore che negli ultimi anni è stato in grado di ritagliarsi un folto seguito tra il pubblico.

Nonostante negli ultimi anni non fossero stati in molti a voler sottoscrivere le promo di questo gestore, ora è tutto diverso. Queste sono state riviste e rilanciate, con tanti contenuti in più rispetto agli anni scorsi e sempre con gli stessi prezzi molto abbordabili. Secondo quanto riportato infatti moltissime persone starebbero decidendo di sottoscrivere una delle tre offerte attualmente disponibili sul sito di CoopVoce. Ci sono infatti i grandi opportunità a partire da 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: con pochi euro mensili potete sottoscrivere una delle tre promozioni Evolution

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS