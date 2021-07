Tra le serie tv più attese di quest’anno uno spazio deve essere riservato a La casa di carta. Sono tanti gli appassionati e i clienti di Netflix che attendono con profonda trepidazione il ritorno di uno dei prodotti audiovisivi più apprezzati nel mondo.

La casa di carta, l’annuncio di Netflix via social

Nel corso di questi ultimi mesi, anche La casa di carta ha dovuto subire i ritardi dettati dalla pandemia. Per la sua messa in onda e per le riprese, la produzione si è dovuta affidare a rigidi protocolli sanitari che hanno rallentato le tempistiche.

La buona novità per tutti gli appassionati è che, dopo tante settimane, il cast ha finalmente festeggiato la data di fine delle riprese. A dare l’annuncio circa la chiusura del set è stata direttamente Netflix, attraverso un post – divenuto già virale – diffuso sui canali social Instagram e Facebook.

Una nuova certezza quindi giunge per la prossima release de La casa di carta. Sempre la stessa Netflix ad inizio primavera aveva pubblicato via social l’immagine di una locandina promozionale della serie tv con la data 2021 in primo piano.

Se vi è la certezza circa una messa in onda de La casa di carta nel 2021, ciò che è ancora manca è la data ufficiale. Il catalogo di Netflix è già aggiornato ai titoli che arriveranno da qui alla fine dell’estate. Uno spiraglio potrebbe esserci per una messa in onda nel Settembre 2021. Le indiscrezioni degli addetti ai lavori parlano dell’autunno come del periodo adatto per la quinta stagione della serie cult.