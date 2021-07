Sembra che Instagram stia esplorando una nuova funzionalità che condivide alcune somiglianze con i Super Follow di Twitter. Chiamata ‘Exclusive Stories‘, la possibile funzionalità futura, individuata dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, consente ai creatori di pubblicare contenuti esclusivi sulla loro storia di Instagram che presumibilmente sono disponibili solo per gli abbonati.

Sulla base degli screenshot condivisi da Paluzzi, le storie esclusive sono differenziate nel tuo feed con un tag viola (simile a come i post di Close Friends hanno uno verde). Quando provi a guardare una storia esclusiva senza essere un fan della persona che condivide, ti viene richiesto un pop-up che dice che solo i fan possono guardare.

Instagram: la funzione non é in fase di test al momento

È un primo sguardo a ciò che Instagram potrebbe prendere in considerazione; la societá ha confermato che gli screenshot provengono da un prototipo interno e che attualmente non sta testando nulla. Ha senso che Instagram prenda in considerazione e persino implementi una funzionalità come questa. Il CEO Adam Mosseri è stato aperto sull’esplorazione degli abbonamenti per la piattaforma.

Nell’ultimo anno si è concentrata intensamente sul consentire ai creatori di monetizzare il proprio lavoro su un’ampia gamma di piattaforme. A seguito della crescita esplosiva di Substack, la società madre di Instagram, Facebook, ha fatto una recente aggiunta con il lancio della sua piattaforma di newsletter Bulletin.

Twitter ha rilasciato le funzioni per Super Follows e Ticketed Spaces all’inizio di questo mese. Sebbene siano in qualche modo sconosciute al momento, condividono alcune somiglianze con questa ipotetica funzionalità di Instagram: i Super Follows consentono agli utenti di Twitter di condividere tweet esclusivi con gli abbonati.