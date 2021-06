WindTre ha grandi aspettative per la stagione estiva e cerca di porsi in alternativa ai principali gestori della telefonia mobile in Italia. Il provider arancione ha designato in Iliad il suo rivale per eccellenza. Per contrastare l’avanzata delle offerte low cost del gestore francese, WindTre propone la tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, la risposta a Iliad con la tariffa da Giga senza limiti

I clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno una solida alternativa alla ricaricabile Flash 120 di Iliad. Quest’offerta del gestore arancione presenta, infatti, un ticket più conveniente rispetto a quello garantito da Iliad, sia per quanto riguarda le soglie di consumo sia per quanto riguarda i costi mensili.

Il ticket della Go Unlimited Star+ presenta un pacchetto con Giga illimitati per la connessione internet sotto rete 4G, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è invece di 7,99 euro ogni mese. I clienti che decidono di aderire a WindTre avranno poi la garanzia di un costo fisso almeno durante i primi sei mesi di abbonamento, senza quindi rimodulazioni al listino.

Per accedere a questa ricaricabile è necessario il confronto con alcune condizioni necessarie. In primo luogo, i clienti interessati dovranno impegnarsi al versamento di una quota extra dal valore di 10 euro per l’acquisto della SIM. Successivamente sarà necessaria la richiesta di portabilità da parte degli abbonati TIM, Vodafone ed Iliad. L’attivazione può essere effettuata presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano.