WhatsApp: il trucco incredibile con il quale rubano il vostro account

Ogni giorno le persone più esperte riguardo al web tentano di mettere in guardia gli altri meno esperti in merito a tutte le problematiche che possono derivare dal web. Internet è infatti il posto preferito dei truffatori, con tutte le applicazioni che vi sono inevitabilmente legate. Una di queste è sicuramente WhatsApp, applicazione che spesso viene usata come motore principale di tutte le truffe e di tutti gli inganni più crudeli.

Ultimamente proprio tramite WhatsApp alcuni truffatori sarebbero stati in grado di rubare quelli che sono gli account degli utenti. Il tutto avverrebbe in maniera molto semplice, intercettando il codice di verifica utilizzato in fase di accesso durante la connessione a WhatsApp Web. In questo modo molte persone avrebbero perso il proprio account e a segnalarlo sarebbe stata la polizia di Stato con un comunicato ufficiale diramato anche mesi fa.

WhatsApp: il comunicato della polizia di Stato mette in guardia gli utenti dalla nuova truffa

“Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta, rispondendo al messaggio, ignari di essere vittime di una truffa”. Rispondendo agli hacker, “il codice inviato consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima. Questi riescono ad avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di catena di Sant’Antonio: il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto, che a sua volta ha avuto la violazione del suo account attraverso la stessa condotta fraudolenta. Invitiamo pertanto tutti a verificare le fonti e a non cliccare mai sui link sospetti presenti nei messaggi.“