Risparmiare sull’acquisto di una vettura è una scelta saggia, ma il rischio di ritrovarsi al volante di un catorcio o, peggio ancora, di un mezzo poco sicuro può essere facile. Occorre perciò fare molta attenzione alle auto usate danneggiate da un precedente incidente. Viene in nostro aiuto carVertical che ha condiviso con Tecnoandroid uno studio sui 5 marchi di auto usate più danneggiate.

Auto usate: la sicurezza prima di tutto

Nell’articolo precedente avevamo approfondito le truffe comuni sulle auto usate. Una guida che metteva in guardia dalle pratiche più comuni per “rifilare” un catorcio. Oggi ci concentreremo su una di queste: le auto incidentate.

È davvero prezioso il lavoro che gli esperti di carVertical, la piattaforma più completa di cronologia auto usate, svolgono ogni giorno. A Tecnoandroid hanno rivelato che “uno degli aspetti più importanti da valutare quando si vuole acquistare un’auto usata è capire se ha subito un incidente. Quando la carrozzeria di un’auto viene danneggiata infatti, la rigidità della struttura si indebolisce, il che rende ogni ulteriore incidente molto più dannoso per l’auto e pericoloso per i suoi passeggeri“.

Questo perché molto spesso il proprietario di un’auto incidentata, che vuole venderla, non si impegna in riparazioni costose e complete. Sovente cerca di fare tutto in economia con il solo obbiettivo di poter rivendere l’auto guadagnandoci il più possibile.

Lo studio di carVertical ha evidenziato come la possibilità di incappare in auto usate che hanno subìto un incidente varia a seconda del marchio e del modello della vettura. Scopriamo insieme quali sono le 5 auto usate più danneggiate.

Le 5 più danneggiate in Europa

Secondo i rapporti di carVertical, nella top five delle auto usate con la maggior probabilità di trovarne una danneggiata in un incidente precedente alla vendita dell’ultimo proprietario ci sono: Lexus, Subaru, Jaguar, BMW e Dacia.

Vediamo insieme la classifica e scopriamo perché queste auto spesso, se in vendita usate, nascondono un incidente pregresso: