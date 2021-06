Vodafone: inizia la settimana con tre offerte Special per gli ex clienti

Il mondo Vodafone diventa ancora una volta terreno di conquista per i gestori minori, i quali riescono a portargli via numerosi utenti.il provider anglosassone che però domina in tutta Europa vuole rifarsi e riportare a casa i suoi ex clienti.

Sono state pertanto lanciate tre offerte del passato con prezzi totalmente rivisitati. Queste saranno disponibili solo su chiamata da parte del gestore stesso, il quale provvederà a selezionare la clientela.

Vodafone sorprende utenti e concorrenza con tre promo della linea Special

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited