L’ormai tanto discussa azienda del settore aerospaziale Boeing è ancora tornata sotto i riflettori per un nuovo incidente che ha coinvolto un suo 787-8. Il sinistro è avvenuto a Londra e l’aereo di linea apparteneva alla British Airways. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa è successo a questo Boeing 787-8.

Cedono le ruote a un Boeing 787-8 della British Airways

Siamo a Heathrow, il famoso aeroporto di Londra, quando un Boeing 787-8 della compagnia aerea British Airways, prima consueta fase di decollo, si è letteralmente accasciato a terra.

In pratica le ruote del carrello anteriore hanno improvvisamente ceduto facendo così collassare la fusoliera anteriore del Boeing 787-8 al suolo. Fortunatamente i passeggeri non erano ancora a bordo del veicolo e stavano ancora attendendo l’inizio dell’imbarco.

È il quotidiano popolare britannico Daily Mail ad aver dato notizia che alcuni membri dell’equipaggio si trovavano all’interno del Boeing, sicuramente impegnati nel processo di controllo che precede il rullaggio.

Come si evince dal video tutto era pronto per il decollo, infatti quel volo aveva come destinazione Francoforte. Tuttavia quel Boeing 787-8 della British Airways non è mai decollato. Momenti di panico per tutti i passeggeri che hanno assistito alla scena trovandosi già presso il gate scelto per l’imbarco.

Indagini in corso

La compagnia aerea britannica ha fatto sapere che sono già state avviate tutte le indagini del caso: “La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e stiamo indagando sull’accaduto“.

Il Boeing 787-8, oggetto dell’incidente, era atterrato da Mosca ed era parcheggiato presso l’aeroporto di Londra ormai da due giorni. Nessuna vittima e nessun ferito in questo che sembra essere stato un singolare sinistro.

Insomma, l’aereo ha fatto tutto da solo, ma, come si sa, le preoccupazioni sono contagiose e in molti hanno iniziato a pensare cosa sarebbe potuto accadere se fosse le ruote avessero ceduto in fase di atterraggio con a bordo dei passeggeri. Vedremo quindi i risultati delle indagini e se Boeing sarà scagionata.

Intanto continuano gli accordi commerciali Boeing e Airbus per una pace fiscale tra Europa e Stati Uniti d’America.