I nuovi clienti Kena Mobile che decidono di attivare una delle attuali offerte Kena Mobile in portabilità, entro il 30 Giugno 2021 potranno ottenere un buono Amazon in omaggio, grazie alla nuova operazione a premi lanciata dal second brand di TIM in diversi canali di vendita.

Nel dettaglio, tramite la nuova promozione viene offerto un buono regalo Amazon dal valore di 10 euro, fruibile previa ricezione di un codice univoco. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promo.

Kena Mobile: ritorna il buono Amazon fino al 30 giugno 2021

L’iniziativa si rivolge a tutti i maggiorenni residenti in Italia che dalle ore 10:00 di ieri 23 Giugno 2021 alle ore 10:00 del 30 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe, concludano l’acquisto di una delle offerte in portabilità attualmente disponibili. Per aderire alla promozione è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore o all’app Kena, ma anche recarsi presso i corner promozionali o contattare il Customer Care 181.

Il buono regalo Amazon sarà erogato esclusivamente a coloro che effettueranno almeno un rinnovo in seguito all’attivazione, entro e non oltre il 31 Dicembre 2021. Dato che l’operazione a premi è valida soltanto per i clienti in portabilità, le offerte con cui è possibile ottenere il buono direttamente online nel sito dell’operatore sono Kena 9,99 e Kena 12,99, entrambe attivabili senza alcun costo di attivazione. Kena 9.99 si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 9,99 euro al mese.

Per sottoscrivere l’offerta è necessario provenire da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali, ovvero Lycamobile, CoopVoce, ho. mobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.